Die Wiener Blumengärten haben echt einen Vogel

Genauer gesagt, gleich mehrere. Am Samstag eröffnet in den Blumengärten Hirschstetten das größte Vogelhaus des Landes. Auf 1.200 m² gibt es heimische Arten zu beobachten.

Pflanzenliebhabern sind die Blumengärten Hirschstetten (Donaustadt) schon lange ein Begriff, ab diesem Wochenende ist das beliebte Ausflugsziel um eine Attraktion reicher. Am Samstag eröffnet Bezirkschef Ernst Nevrivy (SPÖ) im Zoo Hirschstetten Österreichs größtes und in dieser Form einzigartiges Vogelhaus.Im 1.200 m² großen Vogelhaus in den Blumengärten Hirschstetten werden ausschließlich heimische Vögel zu betrachten sein. Stieglitze und Grünfinken waren die ersten Bewohner, die bereits vor einigen Wochen einziehen durften. Die rund 13 cm großen Stieglitze zählen zu den farbenprächtigsten und beliebtesten Singvögeln Europas. Die Grünfinken fühlten sich sofort wohl und haben bereits für Nachwuchs gesorgt und sechs Jungvögel aufgezogen. Dieser 15 cm große Singvogel wird bis zu 5 Jahre alt. Und auch in dem extra für Spechte ausgestalteten Bereich des Vogelhauses ist bereits ein Buntspecht eingezogen.Der Buntspecht, eine Amsel, die Grünfinken und Kohlmeisen stammen alle aus der Vogelstation Haringsee (NÖ). Von dort wird der Zoo Hirschstetten immer wieder Vögel, die nach einer Genesung nicht mehr in die Natur entlassen werden können, aufnehmen. Diese Kooperation sichert heimischen Vögeln ein Überleben, das in freier Natur nicht möglich wäre. Weitere Tiere stammen aus Nachzuchten von Züchtern.Das Vogelhaus wurde mit viel Wissen und Liebe zum Detail gestaltet. Es ist großzügig ausgepflanzt mit Felsenbirnen, Holunder, Apfelbeeren, Sanddorn, Blutpflanzen, Zwergpfirsichen, Haselnusssträuchern und vielen anderen Gewächsen, die auf die weiteren Vögel warten. Natürlich fehlen auch die wichtigen Tothölzer für Spechte und Insekten nicht.Wege führen zu den jeweiligen Bereichen, Sitzmöglichkeiten im Vogelhaus und kleine Plattformen bieten Platz zum Verweilen und Beobachten. Die Besucher lernen hier die heimischen gefiederten Gartenbewohner besser kennen, aber auch die vielen Möglichkeiten, wie man die Vögel im eigenen Garten unterstützen kann. Informativ gestaltete Schautafeln zu verschiedenen Themenschwerpunkten, etwa Winterfütterung der Vögel, Schnabelformen und den Lebensraum Garten, finden sich entlang der vorgegebenen Wege.Ziel ist es einerseits den kleinen und großen Besuchern die vielfältigen Aspekte der heimischen Vogelwelt auf beeindruckende Weise näher zu bringen, andererseits aber auch die Kooperation mit anderen zoologischen Einrichtungen und Vogel(auffang)stationen.Am Samstag, dem 28. September 2019, wird das neue Vogelhauses um 13 Uhr von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy eröffnet. Beim feierlichen Anlass wird der Bezirkschef auch selbst Vögel in ihr neues Zuhause entlassen.Das Vogelhaus in den Blumengärten Hirschstetten können bei freiem Eintritt noch bis Mitte Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Ab 15. Oktober sind das Freigelände und der Zoo für die Winterpause geschlossen. Alle Infos dazu findest Du hier