i Bruce Willis' Frau Emma Willis soll in Österreich sein. REUTERS/Eduardo Munoz Promi-Besuch in Tirol Ehefrau und Töchter von Willis urlauben in Österreich Emma Heming-Willis genießt mit ihren Töchtern einen Girls-Trip in Tirol – während Ehemann Bruce Willis gegen die Demenz kämpft. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im berühmten Hotel Stanglwirt in Tirol sind derzeit prominente Gäste zu Besuch: Emma Heming-Willis, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis, genießt dort mit ihren Töchtern Mabel (14) und Evelyn (12) eine unbeschwerte Auszeit.

Auf Instagram teilte die 50-Jährige Einblicke in den Familienurlaub. Ein besonderes Highlight: Das Dinner mit Blick in den Kuhstall. Emma und Tochter Mabel scheinen sich mit ihren tierischen Tischnachbarinnen sichtlich wohlzufühlen.

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Auszeit vom schweren Alltag

Wie Gala berichtet, genießen die Mädchen ihren Girls-Trip in vollen Zügen. Ein Foto zeigt die beiden Schwestern ausgelassen beim Schaukeln in den Bergen. Für die Familie ist es eine seltene Verschnaufpause vom schweren Alltag.

Seit der Diagnose der frontotemporalen Demenz im Jahr 2023 hat sich das Leben der Willis-Familie grundlegend verändert. Bruce Willis musste seine Karriere beenden und lebt mittlerweile in einem Betreuungshaus in der Nähe seiner Familie.

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Familie hält zusammen

Trotz der schwierigen Situation hält die Patchwork-Familie eng zusammen. Auch Ex-Frau Demi Moore und die drei gemeinsamen Töchter Rumer, Scout und Tallulah unterstützen Emma und Bruce. Die Familie versucht, das Beste aus der Situation zu machen und Momente der Freude zu finden.