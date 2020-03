Wird jetzt Perg in OÖ unter Quarantäne gestellt?

Mehr als 90 Erkrankte im Bezirk Perg, fast ein ganzer Gesangverein infiziert – nun droht eine großflächige Quarantäne auch in Oberösterreich.

Auf Quarantäne vorbereitet

Es waren alarmierende Zahlen, die heute aus dem Bezirk Perg bekannt wurden. In St. Georgen, Luftenberg, Katsdorf und anderen Gemeinden wurden zahlreiche Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet (wie berichteten ).Der Grund: 40 Mitglieder eines Gesangsvereins waren Anfang März auf einem gemeinsamen Proben-Ausflug unterwegs.Nun sind mehr als die Hälfte der Mitglieder erkrankt. Um 13 Uhr waren 91 Personen im Bezirk Perg positiv getestet, Tendenz steigend.Deshalb wird am Land Oberösterreich gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft in diesen Minuten drüber diskutiert, die besonders stark betroffenen Gemeinden, oder sogar den ganzen Bezirk unter Quarantäne zu stellen."Wir werden die Vorgaben natürlich sofort umsetzten, wenn es eine Entscheidung gibt", sagt Erich Wahl (SPÖ), Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen, im Gespräch mit. Man sei gut vorbereitet.Allerdings ist Wahl auch der Meinung, dass eine Quarantäne nur der allerletzte Schritt sein kann."Die Kranken und die Personen in ihrem Umkreis befinden sich schon in Quarantäne. Der Ausflug war schon vor mehr als 14 Tagen, ich denke, die bisherigen Maßnahmen haben schon geholfen, das Virus einzudämmen", sagt er.