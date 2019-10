Wienerin spielt in neuer Serie Christiane F.

Der erfolgreiche Roman "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1978) von Christiane F. wird als Serie umgesetzt.

Amazon Prime verfilmt "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1978) von Christiane F. – als Serie. Die Hauptrolle der Christiane F. übernimmt Jana McKinnon, eine Schauspielerin, die in Wien und Australien aufgewachsen ist. Sie war unter anderem in dem Film "Beautiful Girl" an der Seite von Lilian Klebow zu sehen. 2016 war sie für im Rahmen der Romyverleihung als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.Die Serienadaption des berühmten gleichnamigen Bestsellers wird derzeit unter der Regie des von der Kritik gefeierten Regisseurs Philipp Kadelbach ("Parfum") in Prag und Berlin gedreht.Produzenten von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" sind Oliver Berben ("Parfum", "Shadowhunters") und Sophie von Uslar ("Tannbach – Schicksal eines Dorfes"). Annette Hess ("Weissensee") ist Head-Autorin und Creative Producerin der Serie.Die Geschichte der Kinder vom Bahnhof Zoo bietet seit der Erstveröffentlichung des Buches im Jahr 1978 Stoff für Diskussionen. Die Serie ist eine moderne und zeitgenössische Interpretation, inspiriert von den packenden Memoiren von Christiane F. und folgt sechs Jugendlichen, die ungestüm und kompromisslos für ihren Traum vom Glück kämpfen.