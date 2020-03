Wirbel um ein KZ-Posting auf Seite der Linzer FPÖ

Wieder einmal sorgt ein Posting auf einer FPÖ-Facebook-Seite für Aufsehen. Ein Poster will Ausländer ins KZ schicken. Das Posting war mehr als 15 Stunden zu sehen.

Posting blieb mehr als 15 Stunden online

Arbeitergeber weiß Bescheid

Das Grillen auf öffentlichen Plätzen ist in den vergangenen Jahren in Linz ein Thema, bei dem es immer heiß hergegangen ist. Auch heuer lassen die Parteien keine "Chance" aus, das Thema öffentlich zu diskutieren.So auch die FPÖ, die schon am Donnerstag ein Posting auf Facebook stellte. In dem wird gefordert, dass die geplante Grillzone am Pleschinger See nicht umgesetzt wird.Der Grund, so die Linzer FPÖ: "Wir brauchen in Linz keine Grillzonen, wo Menschen aus allen Herren Ländern für Lärm, Gestank und zahlreiche weiteren Probleme sorgen."So manchen Leser schien das Posting anzustacheln, besonders geschmacklose Kommentare abzusetzen. "Wir brauchen diese orientalischen Griller nicht am Pleschinger See", schrieb da einer.Ein anderer meinte:"Schickt alle zur Donau runter und dann… auf den nächsten Schleppkahn mit ihnen."Doch ein Posting schockte besonders. Er schrieb: "Sch... Türken, Sch.. Ausländer ab ins KZ".Und die FPÖ Linz? Die ließ das menschenverachtende Posting mehr als 15 Stunden stehen, ehe es man endlich löschte.Der Poster selbst wird allerdings Probleme bekommen. Zum einen wird sich wohl die Staatsanwaltschaft für seine Aussage interessieren, zum anderen wird sein Arbeitgeber zumindest Gesprächsbedarf mit dem Mann haben.Auf seinem Facebook-Profil scheint nämlich neben seinem richtigen Namen auch das Unternehmen, bei dem der Mann offenbar angestellt ist, öffentlich für alle lesbar auf…