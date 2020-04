Wird die neue Corona-App zum Urlaubs-Reisepass?

Die Corona-App des Roten Kreuzes könnte es Benutzern erlauben, unter bestimmten Voraussetzungen im Sommer ins Ausland zu reisen. Die Entwickler zeigen sich allerdings noch bedeckt.

Heute steht eine neue Version der Corona-App des Roten Kreuzes für Android-Handys und iPhones zum Download bereit. Neu ist, dass der "digitale Handshake" automatisiert wurde. "Wenn man mit dem Handy näher als zwei Meter und länger als 15 Minuten bei einem Menschen steht, der die App auch benutzt, wird das nun automatisch als Kontakt abgespeichert", sagt Thomas Marecek vom Roten Kreuz. Meldet man sich selbst als infiziert, werden alle, die man in den letzten 48 bis 56 Stunden getroffen hat, gewarnt.Die wahre "Superkraft" der App soll bald folgen: Wenn genügend Österreicher registriert sind, könnte die App neue Freiheiten ermöglichen – bis hin zu einer Art digitalem Reisepass in Corona-Zeiten. Vorstellbar ist etwa, dass jemand seinen Antivirustest in der App hinterlegen kann, dann nicht mehr ansteckend ist und so eventuell im Sommer sogar ins Ausland reisen könnte – unter Vorweis der App. Die Entwickler geben sich noch zugeknöpft. Fest steht, dass noch weitere Tools folgen.