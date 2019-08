Wird "Lucky" die neue Spürnase der Polizei?

Pfoten hoch! Ist dieser kleine Vierbeiner die neue Spürnase der Linzer Polizei. "Heute" klärt auf, was hinter dem süßen Schnappschuss steckt.

Der Brustgurt mit der Aufschrift Polizei sitzt schon einmal perfekt. Im passenden Outfit stattete der Vierbeiner den echten Cops der Polizeiinspektion im Linzer Stadtteil Neue Heimat einen Besuch ab.Die Polizei postete den Schnappschuss auf seiner eigenen Facebookseite, schrieb dazu: "Wenn ich groß bin, will ich auch Polizist werden."Doch ob der Vierbeiner "Lucky" auch das Zeug zu einer Spürnase hat, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall muss der Hund ob seiner Größe noch einige Knödel essen, wie die Polizei selbst im Posting scherzhaft anmerkt.Eine Userin schrieb aber schon unter das Foto: "Verdammt. Vor dem könnte ich nicht abhauen, weil ich ihn knuddeln will."" wollte es genau wissen und fragte bei der Polizei-Pressestelle nach, ob die Fellnase denn künftig wirklich auf Verbrecherjagd gehen soll."Nein, das ist nicht vorgesehen", so die knappe Antwort. Doch wer weiß: Mit ein paar Knödel mehr, wird es vielleicht doch noch etwas mit der großen Karriere bei der Polizei...(mip)