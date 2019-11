Wirt in Freistadt stellt Zelt zum "drin Bofeln" auf

Seit 1. November ist in Österreich das Rauchen in Gaststätten verboten. Ein Freistädter Wirt hat sich für seine rauchenden Gäste deshalb was einfallen lassen.

Ist ein Raucher-Zelt vor Gaststätten erlaubt?

Ganz unglücklich ist Willi Lang mit dem für Gastronomen auferlegten Rauchverbot nicht. Er selbst ist nämlich Nichtraucher, wie er erzählt. Trotzdem steht seit 1. November, dem in Kraft treten des Rauchverbots, vor seinem "Stifterstüberl" ein Zelt.Das ist extra für die rauchende Kundschaft gedacht. Damit diese dort drin in aller Ruhe tschicken kann."Zirka 60 Prozent meiner Kundschaft sind Raucher und die will ich nicht verlieren", erklärt der 58-Jährige. Gerade jetzt wo es wieder kälter wird, brauchte er eine Lösung. Damit die Raucher einen überdachten Schutz haben. Und so kam Willi Lang die Idee mit dem Zelt.Wie lange das stehen bleibt, weiß er noch nicht. Aber den Winter über ist es schon praktisch. Das Ok ob er vor seinem Stüberl ein Zelt für die Raucher aufstellen darf, hat Willi Lang von der Gemeinde nicht extra eingeholt.Aber der Bereich auf dem das Zelt steht, ist ein Parkplatz, der als Gastgarten genehmigt wurde. Wie bereits berichtet gilt auf Freiflächen wie Terrassen und Gastgärten das Verbot nicht.Aber auch sonst sollte das Tschick-Zelt so durchgehen. Denn auch in Völkermarkt (Kärnten) hat ein Gastronom eine ähnliche Lösung gefunden und auch genehmigt bekommen. Auf dem Platz vor der Bar wurde ein großes Zelt aufgebaut, ein zukünftiges Raucherquartier mit offener Seite. Eine Seite des Zelts muss immer offen bleiben und frische Luft dazukommen. Hier der Beitrag vom ORF Kärnten zum Nachlesen.