Wizz Air will ab 1. Mai wieder aus Wien abheben

Die Corona-Maßnahmen auf der ganzen Welt haben den Flugbetrieb beinahe zum Erliegen gebracht. Die ungarische Diskont-Fluglinie will trotzdem mit dem 1. Mai wieder in Wien abheben.

Sicherheitsabstand wird zum Problem

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie und aller Einschränkungen will Wizz Air ab dem Staatsfeiertag wieder rund 20 Destinationen in ganz Europa, darunter Mailand oder Valencia von Wien aus ansteuern. Das gab nach Meldung der APA Airline-CEO Stephen Jones am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt.Zu Beginn werden es aber nur wenige Flüge pro Woche sein. "Wir glauben, wir können die Flüge durchführen", gibt sich Jones zuversichtlich gegenüber den derzeitig gültigen Einreise- und Landeverboten. Falls man nicht dürfe, werde man es einfach wieder bleiben lassen, lautet seine Devise.Der Manager erwartet wegen der geringen Nachfrage allerdings noch niedrigere Ticketpreise. So wird der Flug nach Mailand aktuell ab 9,99 Euro angeboten. Gleichzeitig holte der Airline-Chef auch in Richtung Politik aus: Er warnt davor, den mittleren Sitz jeder Reihe (Stichwort Sicherheitsabstand) gesetzlich sperren zu lassen. Jones: "Das wäre ein Verlust von einem Drittel des Umsatzes".Weil das vielbeschworene Social Distancing im Flugzeug praktisch nicht umsetzbar ist, tüfteln aktuell viele Designer an einer Lösung – mit teils skurrilen Ergebnissen