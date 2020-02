Scheck an BZÖ stellt sich als Fälschung heraus

Der 1,5 Mio. Euro-Scheck an eine ehemalige FPÖ/BZÖ-Politikerin, wegen dem die Justiz ermittelte, stellte sich aus Fälschung heraus.

Ein Scheck in Millionenhöhe. Dazu ermittelte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Doch der anonyme Hinweis dürfte sich als Finte herausgestellt haben, laut Ö1-Mittagsjournal ist der Scheck eine Fälschung.Konkret ging es dabei um einen Scheck in Höhe von 1,5 Millionen Euro, der an die frühere FPÖ/BZÖ-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger ausgestellt worden sein soll. Seit April 2019 weiß die WKStA davon, nun sagt die ausstellende Bank ABN Amro Bank aus den Niederlanden: "Wir können bestätigen, dass dieser Scheck nicht echt ist."Die Sache stand in Zusammenhang mit den Eurofighter-Ermittlungen. Erstmals aufgekommen sind die angeblichen Zahlungen im Untersuchungsausschuss 2019, der "Falter" berichtete damals.Nun stellte sich der Scheck allerdings als Fälschung heraus. Zumindest sagt das die Bank, die vom ORF ein Foto des Dokuments gezeigt bekommen hat. Innerhalb weniger Sekunden habe das Sicherheitssystem der Bank die Fälschung erkannt, heißt es.Im "Mittagsjournal" betonte Kaufmann-Bruckberger, dass sie von Anfang gesagt habe, dass sie den Scheck nicht kenne. Sie habe weder Scheck noch Geld erhalten.