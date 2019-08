Wo die Politik jetzt Urlaub macht

Nach turbulenten Zeiten atmen die Spitzenkandidaten in den nächsten Tagen etwas durch, bevor der Wahlkampf in die Intensivphase geht. "Heute" weiß, wo sie das machen.

Am weitesten weg geht's für. Nachdem er erst von einer Studienreise im Silicon Valley zurückgekehrt ist, gönnt er sich übernächste Woche einige ruhige Tage in Griechenland.Auchzieht es zuerst ins Ausland. Sie ist nächste Woche mit ihrer Familie in Jesolo, dann beim Wandern in Kärnten und der Steiermark. Schon am 12. August setzt sie ihre Wahlkampftour fort.war bereits eine Woche in Kroatien. Mitte August stehen noch einmal vier Tage dort am Programm. Wieder wird er selbst hin- und zurückfliegen.urlaubt auch dieses Jahr wieder mit ihrer Familie im steirischen Ausseerland. Dabei gönnt sie sich eine "Digital Detox"-Kur, verzichtet auf Social Media. Ihr Handy hat sie aber mit.Aktuell genießteine Polit-Auszeit auf seiner steirischen Alm. Noch geplant: eine Woche am Keutschacher See (Ktn.).Fürgeht's in ein paar Tagen mit dem Zug nach Italien. Wo er aussteigt, entscheidet er in Interrail-Manier spontan.(red)