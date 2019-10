Hexen, Halligalli und Halloween

Diesmal haben wir ein verlängertes Wochenende durch den Feiertag am Freitag – dementsprechend groß ist das Angebot, vor allem wegen Halloween!

Dasin der Badgasse 7 in der Linzer Altstadt hat! Betreiberin Alexandra Pervulesko, die laut begeisterter Gästeschar beste Sängerin der Stadt, hat den Sprung zur hochwertigen Kulturbar bravourös umgesetzt: Tägliches Live-Piano mit wechselnder Begleitung verschiedenster Musiker, virtuose Gesangsdarbietungen und illustre Gäste, dazu exklusive Weine und eine ausgewählte Cocktail-Karte garantieren exquisite und überraschende Abende in dem definitiv neuen Geheimtipp im Herzen von Linz.Um 20 Uhr gibt's im Posthof ein Konzert mit den deutschen Indie-Rockern, den Wiener Senkrechtstarternund den Regensburgern. Tickets gibt's hier Ab 14 Uhr beginnt im Kleinen Garibaldi in der Linzer Altstadt die. Von 15 bis 17.30 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Ab 18:30 Uhr geht es dann weiter mit Musik und Tanz für die Erwachsenen. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Um 14 Uhr gibt es einin der Red2 Styling Lounge, Schaunbergerstraße 2, 2801 Hartkirchen. Lass dich für deine Halloweenparty schminken und spende für einen guten Zweck. Infos gibt's hier Von 15 bis 16.30 Uhr können junge Künstler zumzu den Kinderfreunden kommen: Bergham 18, 4072 Alkoven. Infos gibt's hier Von 17.30 bis 19.30 Uhr geht's auf zu einerdurch die Nacht für alle ab 6 Jahren. Ausgangspunkt ist die Kettenbachhalle, Oberer Markt 11, 4193 Reichenthal. Infos gibt's hier Von 19 bis 23 Uhr findet im Moviemento diemit einem Double Feature statt: Zuerst wird Stuart Gordonsaus dem Jahre 1985 gezeigt (Tickets gibt's hier ) und direkt im Anschluss Brian Yuznasaus dem Jahre 1989, Tickets dazu gibt's hier Seit über 20 Jahren spielt die Linzer Bandimmer am 31. Oktober ein Konzert mit dem Titel. Diesmal um 20 Uhr in der Spinnerei Traun, Tickets gibt's hier Ab 21 Uhr wird imin St. Martin einegefeiert. Von 21 bis 22 Uhr gibt es mit Kostüm freien Eintritt. Wer der Kassadame bis 22 Uhr was Süßes mitbringt, bekommt 2 Freigetränke. Infos gibt's hier Um 21 Uhr beginnt in derin der Wegscheiderstraße in Linz eine, Gratis-Eintritt für jeden, der in einem Halloween-Kostüm kommt. Das gruseligste Kostüm gewinnt einen 100-€-Getränkegutschein, Infos gibt's hier In derin Pasching beginnt um 21 Uhr dasfür alle ab 16 Jahren. Es gibt 2 Dancefloors und von 20 bis 23 Uhr ein kostenloses Halloween-Make-up von CAMBIO. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Ab 21 Uhr heißt's am Linzer Salonschiff Fräulein Florentine, Infos gibt's hier Imin der Hamerlingstraße in Linz startet um 21 Uhr der. Wer bis Mitternacht mit Ganzkörperkostüm kommt, wird mit bis zu 15 Euro Freiverzehr auf alle offenen Schankmixer belohnt. Infos gibt's hier Um 21 Uhr startet in Wels diebeim Ledererturm am Stadtplatz. Infos und Tickets gibt's hier Das Central in Linz lädt ab 21 Uhr zu, einem Tanz- und Show-Abend. Infos und Tickets gibt's hier Um 22 Uhr beginnt die, eine Psy-Trance-Party vom Feinsten im Asiahouse in Vöcklabruck. Tickets gibt's hier Um 22 Uhr beginnt im Club Spielplatz in Linz dasmit Psytrance zum Abtanzen. Infos gibt's hier In derim Passage in Linz beginnt um 22 Uhr die, an den Decks DJ Chris Beau, Infos gibt's hier Um 14 Uhr beginnen die-Spieletage: 3 Tage alles rund ums Spielen im Neuen Rathaus in Linz. Alle Infos zu Programm, Eintritt und Öffnungszeiten findet ihr hier Peter Simonischek & Brigitte Karner kommen mit ihrer musikalischen Lesungum 19.30 Uhr ins Schauspielhaus an der Promenade in Linz. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gibt's eine Konzertabend im Posthof mit Stimmakrobatin, der österreichischen Supergroup, dem finnischen Northern-Soul- und Jazz-Funk-Sängerund der Wiener Band. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr zeigt "Mr. Fingerpicking"wieder einmal seine Vituosität auf der Gitarre, in der Spinnerei Traun, Tickets gibt's hier Für Kinder und Familien gibt's um 15 Uhr das Stücknach dem Kinderbuch von Otfried Preußler im Theater Maestro in Linz, zur Kartenreservierung geht's hier Vollblutmusikerkommt mit seiner Gitarre um 20 Uhr in die Spinnerei Traun. Tickets gibt's hier Um 21 Uhr gastiert Singer/Songwriterinaus Irland im Local in Freistadt, der Eintritt ist frei, Hutgeld für die Künstlerin wird gesammelt, Infos gibt's hier Um 17 Uhr tretenim Atrium Bad Schallerbach auf. Obonya interpretiert dabei Texte des deutschen Satirikers Robert Gernhardt, das Trio de Salon liefert die Untermalung mit feiner Salonmusik. Tickets gibt's hier