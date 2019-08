Kaiserbeats, Streetfood, Ritterfest und Country

Das hochsommerliche Veranstaltungsangebot in Oberösterreich präsentiert sich dieses Wochenende facettenreich.

Derin Mattighofen dauert noch bis Sonntag an und ist mit seinen ganztägigen Workshops, abendlichen Konzerten, Master Classes und Jam Sessions der innovativste und umfangreichste Musikworkshop in Oberösterreich. Infos und Tickets gibt's hier Um 18 Uhr beginnt dieim k.u.k. Hofbeisl in Bad Ischl. Gipsy-Sound, Flamenco und Kastagnetten versprühen spanisches Temperament! Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Im Rahmen des Fr.i.Z. in Traun spielt um 19.30 Uhr dasein Open-Air-Konzert in der Spinnerei. Blues/Rock vom Feinsten erwartet die Besucher. Infos und Tickets gibt's hier Erstmals findet im Rahmen der Kaiserwoche in Bad Ischl ein Clubbing statt:. Die Musik-Genres bewegen sich zwischen „Nu Disco" bis „Classic House" und versprechen mit bekannten Live Acts ein hochkarätiges Show-Programm. Start ist um 20 Uhr im Lehár Theater, Infos und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielengemeinsam mitein Tribute-Konzert für J.J. Cale beim Schlosspark Open Air in Schärding. Infos gibt's hier Um 20.30 Uhr spielt im Rahmen der Friday Jazz Nights die Dixiebandim Musikpavillon in Nußdorf am Attersee. Eintritt ist freiwillige Spende, Infos gibt's hier Dasist ein Fest für die ganze Familie und findet am Samstag und am Sonntag jeweils ab 10 Uhr statt. Am Samstag Abend gibt es eine große Feuershow. Infos gibt's hier Dasmacht am Stadtplatz in Wels Station bis Sonntag und bietet wieder Genuss aus aller Welt. Jeweils ab 11 Uhr, der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Zum dritten Mal findet heuer dasvon Kindern – für Kinder und alle Junggebliebenen – statt:, ein Stück über den jungen Anton Bruckner. Um 11 Uhr und um 15 Uhr im Chorherrenstift St. Florian. Infos und Tickets gibt's hier Ab ca. 18 Uhr macht dieZwischenstation in Ried. Unter dem Motto "Laut für die Leisen und stark für die Schwachen" unterstützt der Harley-Davidson® Charity-Fonds im Besonderen Kinder, die an verschiedenen Arten von Muskelerkrankungen leiden. Infos gibt's hier Um 19.30 Uhr sind die Multiperkussionistenin Gmunden im Toscana Kongresshaus zu Gast. Die vier Marimba-Spieler haben viele internationale Wettbewerbe gewonnen und versprechen einen besonderen Klangabend. Tickets gibt's hier Am Samstag wird die Country City im Wilden Westen Münzbach wieder ihre Pforten öffnen, um allen "A taste of the old West" zu vermitteln. Dasstartet um 19 Uhr, Tickets gibt's hier Die oberösterreichische Singer-Songwriterinlädt zu einem musikalischen Abend in die Landesgartenschau in Aigen-Schlägl. Um 19.30 Uhr geht's los, Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr startet das dritte und letzte Konzert der cittámusica-Konzertreihe:lassen mit einem Autropop-Mix open-Air den Ennser Konzertsommer ausklingen. Dabei springt Gary Lux für den ursprünglich angekündigten Ulli Bäer ein. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier (epe)