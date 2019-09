Am Wochenende: Oldtimer, Oliwood und Oper

Das Programm am letzten Sommerwochenende ist vielfältig: Konzerte, Kabarett, Sprayer-Kunst, Linzathlon, Weltkindertag und mehr!

Laute Motoren, schnelle Autos, jede Menge Klassiker und eine Auktion – auch heuer lässt die(Freitag bis Sonntag jeweils ab 9 Uhr) auf dem Welser Messegelände mit einigen Highlights aufhorchen. Egal ob Neueinsteiger oder langjähriger Experte – bei diesem dreitägigen Event ist für jeden Fahrzeugliebhaber mit Sicherheit das Richtige dabei. Nähere Infos zu den Ticketpreisen und den den Öffnungszeiten gibt es hier Um 20 Uhr spielen. Oliwood ist die Berliner Band um Drummer Oliver Steidle, Gitarrist Kalle Kalima und Klarinettist/Saxofonist Frank Gratkowski. Diese drei haben den Bassisten Trevor Dunn eingeladen, seines Zeichens Bassmann von Projekten wie Fantomas, Mr. Bungle und Melvins. Im KV Waschaecht Wels. Infos gibt's hier Um 20 Uhr spieltsein Programm "Solo" im KIKAS Aigen-Schlägl. Tickets gibt's hier Anlässlich des Weltkindertags tretenum 15 Uhr mit einem Familienkonzert und um 20 Uhr mit ihrem Programm "Herz und Hira" in der Spinnerei Traun auf. Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf kommt dem Kinderhilfswerk zugute. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr startet der Gewinner der Ennser Kleinkunstkartoffel 2018sein Programmin Enns im Kulturzentrum d'Zuckerfabrik. Dabei taucht er in die Höhen und Tiefen der Pädagogik ein. Infos und Tickets gibt's hier Um 10 Uhr beginnt dasin der Tabakfabrik Linz und geht bis Sonntag. Ein Wochenende rund um Graffiti, Hip Hop, Breakdance, Skating und Urban Art. Es sind zahlreiche internationale Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler eingeladen, um ihre Kunst auf die Wände der Linzer Tabakfabrik zu malen. Der Eintritt ist frei, Infos zum Programm gibt's hier Um 14 Uhr fällt der Startschuss für den ersten Teilnehmerblock beim. Ein Hindernislauf über 10 knallharte Kilometer und 15 Hindernisse durch die Linzer Innenstadt! Die Strecke, getarnt als die härteste Sightseeingtour der Welt, führt an den schönsten Plätzen von Linz vorbei. Anmeldungen sind im Rahmen der Startnummernausgabe am Freitag und am Samstag noch möglich, Infos gibt's hier Um 19.30 Uhr liest Schauspielstar und Regisseurausvon Christoph Ransmayr, in Linz in den Kammerspielen an der Promenade, Karten gibt's hier Um 20 Uhr istfür Giacomo Meyerbeers Oper, die von Aufstieg und Fall der sozialrevolutionären Wiedertäuferbewegung im 16. Jahrhundert erzählt. Im Musiktheater in Linz, Karten gibt's hier