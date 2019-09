Ars Electronica, Sister Act und Klangwolke

500 Events bei der Ars Electronica, mehrere Klangwolken, Musical, Drum&Bass – am letzten Ferienwochenende ist besonders viel los!

Um 10 Uhr startet der 2. Tag des, das noch bis Montag andauert. Zum 40-jährigen Jubiläum gibt es an den insgesamt 5 Festival-Tagen etwa 500 Events! Infos und Tickets gibt's hier Ab 12 Uhr bietet deram Linzer Pfarrplatz bis Sonntag über 400 Köstlichkeiten aus aller Welt, natürlich auch die allseits beliebten gegrillten Knödelspieße mit handgedrehten Innviertler Knöderln. Infos gibt's hier Um 21 Uhr beginntim röda in Steyr, eine Drum&Bass-/Techno-Party bei freiem Eintritt. Infos gibt's hier Um 19.30 Uhr ist Premiere für das Hit-Musicalim Musiktheater Linz, mit der Musik von Alan Menken, der die mitreißende Musik für die Musicalversion der bekannten Filmkomödie mit Whoopie Goldberg schrieb. Karten gibt's hier Das Duo, das sind Lorenz Raab an der Trompete und Christof Dienz an der E-Zither, spielen um 20 Uhr live im Schloss Pragstein in Mauthausen, Infos gibt's hier Ab 20.30 Uhr startet dieim Linzer Donaupark. Die visualisierte Klangwolke wird heuer von dem 71-jährigen, aus Oxford stammenden Regisseur und Intendanteninszeniert. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Ab 21.30 Uhr heißt's nachfeiern bei derbei einem Live-Konzert des oberösterreichischen ESC-Teilnehmers, auch hier ist der Eintritt frei. Infos gibt's hier Um 10 Uhr findet derin St. Florian bei der Alten Remise statt. Der "Trauner Spitzbua" sorgt für Musik und es gibt eine Fahrzeugschau mit Oldtimer-Tramways. Infos gibt's hier Um 14.30 Uhr beginnt im Linzer Donaupark die. Christoph Bochdansky inszeniert dafür die Geschichte des kleinen Prinzen neu und lässt ihn in Linz, im Donaupark, landen. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier . (epe)