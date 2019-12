VinoKilo, Vormärz und Vorweihnachtszeit

Der Advent ist da und das lässt sich am Wochenende auch gut feiern! "Heute" hat die besten Tipps.

Von Freitag bis Sonntag wird am Nachmittag im Alten Theater Steyr dasaufgeführt. Gelingt es dem Piratenkapitän Horus Grausam und seiner neuen Mannschaft, dieses Geheimnis zu lüften? Für Kinder ab 4 Jahren, Infos zu Terminen und Karten gibt's hier Um 17 Uhr beginnt wieder derim Innenhof des MKH Medienkulturhaus Wels. Es gibt Glühwein, Maroni, feines Essen, DJing und einen GLITZERMARKT! Es werden zudem auch nachhaltig produzierte Geschenke und Kunst angeboten. Der Eintritt ist frei, Infos zur Veranstaltung und weiteren Terminen gibt's hier Um 20 Uhr beginnt die Konzertshowim Linzer Brucknerhaus.Die exzellente Licht- und Toninstallation und das brillante Ensemble lassen die Superhits Tina Turners zu einem Live Erlebnis der Extraklasse werden. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr trittauf mit seinem Programmim Palmenhaus Gärtnerei Sandner in St. Florian, Infos und Kartenbestellung gibt's hier Um 20 Uhr tritt Kabarettistmit seinem Programmim KUBA Eferding auf. Rudi Schöller ist bekannt als stummer Diener Vormärz aus „Wir sind Kaiser". Doch wenn er spricht, hat er einiges zu sagen! Infos zu Karten gibt's hier Von 9 bis 18 Uhr findet der, Deutschlands größter Vintage Kilo Sale, in der Tabakfabrik Linz statt. Bei entspannter und cooler Musik können die Besucher Vintage-Kleidung und Accessoires um 35 Euro pro Kilo kaufen. Eintritt vor Ort sind 3 Euro, Infos gibt's hier Um 10 Uhr startet im AKKU in Steyr der. Eine Woche lang werden täglich unverwechselbare Handarbeitskreationen aus Indien, Senegal, Madagaskar, Marokko, Mali, Slowenien, Nepal und Österreich angeboten. Ab 15.00 Uhr, jeweils zur vollen Stunde, lädt ein kleines Rahmenprogramm – Märchen, Gedichte, besinnliche Texte und Musik – zum genussvollen Aufwärmen mit Keksen, Fair-Trade-Kaffee und Punsch (auch für Kinder) ein. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Um 20 Uhr spielen, Irish-Speed-Folk-Band aus Österreich, Irish Power Folk Rock und Celtic Folk Rock im Cultur Club Wilhering, zur Ticketreservierung geht's hier Um 20 Uhr spieltsein Programm "Joy" im Schloss Traun. Fernab von Weihnachtsmännern, Gluhweinständen und allgemeinem Gewusel begibt sich Akustikgitarrist Martin Moro musikalisch auf die Suche nach den Wurzeln des Weihnachtsfestes. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielt das Vocalensemblemit dem Programm „Zuckerguss – Singing Christmas" ein Konzert in der Pfarrkirche Steyr-Resthof. Die Formation spannt einen Bogen von klassischen Weihnachtsliedern hin zu weihnachtlichen Pop-Songs. Die Stimmung, die dabei hör- und spürbar wird, soll auf den Urgedanken des Weihnachtsfestes hinweisen. Zu mehr Infos und zur Ticket-Hotline geht's hier Um 19.30 Uhr spielenim Cafe Traxlmayr in Linz. Die 4. Weihnachts-CD mit dem Titel „Es wohnt ein friedlich Ton in meinem Saxophon" wird dabei präsentiert. Seit 20 Jahren zaubern 4 Saxophoneure den Glanz in die Erwachsenen- und Kinderaugen, lenken die einen ab vom Weihnachtstrubel, und spielen für die anderen die alten Lieder in neuem Gewande. Zu mehr Infos und zur Kartenreservierung geht's hier