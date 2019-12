Wonder Woman 1984 - der erste Trailer ist da!

Die Fortsetzung von Wonder Woman verschlägt die DC-Superheldin in die 80er Jahre. Pedro Pascal gibt den Bösewicht.

Endlich! Seit langem warten Comic-Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung von "Wonder Woman". Nun ist der erste Trailer veröffentlicht worden. Gal Gadot prügelt sich diesmal durch die 80er Jahre, auch Chris Pine kehrt zurück.Ihr gegenüber steht Pedro Pascal ("Game of Thrones", "The Mandalorian") als Max Lord, der frappierend wie Donald Trump aussieht.Der Trailer verrät schon mal, dass Regisseurin Patty Jenkins auch diesmal wieder einiges an zünftiger Action für die Fans auf Lager hat. Der Retro-Soundtrack rundet den Gesamteindruck ab.