Erster Teaser zu "Wonder Woman 1984"

Im Juni 2020 soll die "Wonder Woman"-Fortsetzung ins Kino kommen. Nun ist der erste Teaser erschienen.

Nach den ersten Szenenbildern hat Gal Gadot nun endlich auch den ersten Teaser zum neuen "Wonder Woman"-Film veröffentlicht. Wie bereits vermutet, bekommt es die Superheldin im neuen Teil mit dem Schurken Maxwell Lord zu tun.Verkörpert wird er von "Narcos"-Star Pedro Pascal, der in dem Clip in einer kurzen Kampfszene mit "Wonder Woman" zu sehen ist. Viel mehr bekommen wir (noch) nicht zu sehen. Am 9.12. erscheint der ganze Trailer, wie die israelische Schauspielerin auf Instagram ankündigte."Wonder Woman 1984" startet voraussichtlich im Juni 2019 in den österreichischen Kinos. Patty Jenkins fungiert wieder als Regisseurin, Kristen Wiig spielt den weiblichen Bösewicht.