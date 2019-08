Vor 1 ' Wonder Woman spielt Hedy Lamarr

"Wonder Woman" Gal Gadot soll in einer neuen TV-Serie die Österreicherin Hedy Lamarr verkörpern.

Die Bezeichnung "Wonder Woman" trifft nicht nur auf Gal Gadot und ihre größte Rolle zu, sondern auch auf sie: Hedwig Eva Maria Kiesler alias Hedy Lamarr (1914– 2000). Sechsmal verheiratet (dazu viele Affären, auch mit Frauen), drei Kinder, einer der größten österreichischen Filmstars der Zwischenkriegszeit. Sie floh vor Hitler nach Hollywood, drehte die erste Nacktszene der Filmgeschichte (in "Ekstase"). Nebenbei erfand die Wienerin das Vorläufersystem zu Bluetooth.



Nun wird ihr Leben in einer Miniserie für den US-Kanal "Showtime" verfilmt. Die Israelin Gal Gadot (34) spielt Lamarr nicht nur, sondern produziert die noch namenlose Serie. (red)