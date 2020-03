Worauf du beim Kauf einer Dachbox achten solltest

Laut ÖAMTC-Test sind günstige Produkte in der Crashsicherheit nicht mit teureren Boxen zu vergleichen.

Qualität hat ihren Preis

Gurte reißen bei Citycrash

Tipps für die Wahl der richtigen Dachbox

Mit der richtigen Dachbox schafft man zusätzlichen Stauraum und erhöht die Sicherheit hinter dem Steuer. Denn mit falsch gesichertem Gepäck im Auto steigt die Verletzungsgefahr bei einem Unfall. Der ÖAMTC hat jetzt zehn Dachboxen auf ihre Handhabung und Sicherheit getestet.Sechs Dachboxen erhielten die Note "Gut", bei drei reichte es für ein "befriedigend", ein Produkt fiel ganz durch den Test.Alle zehn Dachboxen mit einem Ladevolumen zwischen 400 und 480 Liter, die für den ganzjährigen Transport geeignet sind, wurden anhand ihrer Konstruktion, der Handhabung, ihrer Fahreigenschaften und Crashsicherheit getestet. Die Quintessenz: Qualität hat ihren Preis.Vorne im Test liegt die "Motion XT L" Dachbox von Thule, gefolgt vom Modell "Kamei Oyster 450". Vor allem bei den Handhabungstests, die mit verschiedenen Probanden durchgeführt wurden, hinterlässt die Dachbox von Thule, die für 590 Euro zu haben ist, den besten Eindruck. Einfachste Handhabung, keinerlei Auffälligkeiten bei der Fahrsicherheit und gute Ergebnisse beim Crash bedeuten letztendlich den vordersten Platz. Einzig bei der Prüfung der Regendichtung zeigt die Box leichte Schwächen.Mit dem besten Ergebnis bei der Crashsicherheit zeigt sich die 630 Euro teure Dachbox von Kamei auf Platz zwei. Auch bei den beiden Letztplatzierten, den Dachboxen "Zeus 480 L" von Farad und "Reef 580" von G3, waren sich alle Probanden einig. Die Zugänglichkeit zur Box und die Befestigung am Dachträger ging bei weitem nicht so leicht von der Hand, wie bei den besser Platzierten. Beide Dachboxen zeigten zudem deutliche Schwächen beim Citycrash.Da hier Gurte und Befestigungen gerissen und dabei herausstehende Teile bzw. Ladungsverlust zu verzeichnen waren, kamen beide Boxen nicht über das Urteil "ausreichend" hinaus."Eine beidseitige Öffnung bietet einen besseren Zugang bei der Beladung, speziell bei höheren Fahrzeugen", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Zur Ausstattung gehören auch stabile Spanngurte, es sollten drei Stück im Lieferumfang enthalten sein.Die Stabilität einer Dachbox bei extremen Beanspruchungen steht und fällt oftmals mit der Qualität der Befestigungen innerhalb der Dachbox. Zudem sollten die mitgelieferten Gurte überprüft werden. "Verschlüsse aus Metall sind jenen aus Plastik zu bevorzugen. Ein Textilspanngurt als Reserve sollte immer dabei sein", so der Experte.Ein Blick in den Fahrzeugschein lohnt sich. "Die eingetragene Dachlast darf unter keinen Umständen überschritten werden. Je nach Eigengewicht der Dachbox und des verwendeten Dachträgers errechnet man die maximale Zuladung und vergleicht diese mit der maximal zulässigen Dachlast des eigenen Fahrzeuges", erklärt Steffan Kerbl.Details zum Dachboxen-Test des ÖAMTC findest du auch HIER