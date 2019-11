Wow! Emma Stone verzaubert in Vuitton-Spot

Hollywood-Star Emma Stone ist Louis Vuitton Testimonial für den Duft "Coeur Battant" der Luxusmarke.

Einen wunderschönen Spot hat Louis Vuitton vor der Weihnachtszeit aus dem Ärmel gezaubert. Mit dabei ist Oscar-Gewinnerin Emma Stone (La La Land), die in atemberaubender Kulisse unterwegs ist.Vom Regisseur Romain Gavras ausgedacht, der bereits Musik-Videos inszenierte, wandert Emma Stone in Paris durch ein Blumenmeer oder lässt den Blick über den Ozean schweifen.Für Romain Gavras ist die Superstar-Besetzung nicht außergewöhnlich. Er verwandelte bereits "Twilight"-Star Robert Pattinson für "Dior Homme" in einen coolen Playboy.