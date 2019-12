Wr. Neustadt: SPÖ-Familie wechselt zu Freiheitlichen

Im Jahr 2015 kandidierte Oliver Vollnhofer noch für die Wr. Neustädter SPÖ, 2019 tritt er für die FPÖ an und nimmt seine ehemals rote Familie mit.

Für Gesprächsstoff in den sozialen Medien sorgt derzeit der Wechsel eines ehemaligen Sozialdemokraten. Mit Oliver Vollnhofer präsentierte die FPÖ Wr. Neustadt am Sonntag einen neuen Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl. Das Pikante an der Sache: Vollnhofer war zuletzt Funktionär bei der SPÖ."Bereits mehrere ehemalige SPÖ-Funktionäre sind zur FPÖ gewechselt. Ein ehemaliger roter Sektionsobmann wie Oliver Vollnhofer ist aber erstmalig dabei", so Michael Schnedlitz, Vizebürgermeister und Chef der Wr. Neustädter Freiheitlichen. Mit Oliver Vollnhofer gewann die FPÖ auch seine Familie dazu, allesamt einst für SPÖ aktiv."Man kann sagen, der freiheitliche Schnedlitz ist der bessere Sozialdemokrat, als die derzeitigen SPÖ-Vertreter im Rathaus! Viele ehemalige Rote unterstützen unseren Weg", stichelt Vollnhofer gegen seine Ex-Partei. Schnedlitz will seine komplette Liste indes Mitte September präsentieren.