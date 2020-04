Ybbsiade und Volksfest St. Pölten abgesagt

Keine Kulturevents und Partys in NÖ: Das Kabarettfestival Ybbsiade oder auch das Volksfest in St. Pölten sind betroffen.

Die 32. Ybbsiade ist am Montag wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagt worden. Das Kabarettfestival hätte von 17. April bis 2. Mai in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) mit hochkarätigen Gästen stattfinden sollen. Es sei die erste Ybbsiade, "die nicht im geplanten Zeitraum stattfinden kann und darf", hieß es in einer Aussendung."Wir sind klarerweise sehr traurig, aber wir sehen einander wieder und lachen dann wie früher gemeinsam", so Bürgermeister Alois Schroll (SP). Man bemühe sich, einige der Programmpunkte zu verschieben, womöglich auf die 33. Festivalausgabe, wurde seitens des Veranstalters - der Stadtgemeinde Ybbs - festgehalten.Das bereits erstandene Ticket behalte "in jedem Fall" seine Gültigkeit. Die Stadtgemeinde werde zudem via soziale Netzwerke und ihre Webseite über den weiteren Umgang mit schon gekauften Karten aufklären.Rund um Pfingsten wäre normalerweise ausgelassenes Feiern auch in der Landeshauptstadt angesagt gewesen. "Aufgrund der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung im Zuge der Eindämmung des Coronavirus dürfen aber bis Ende Juni keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Das St. Pöltner Volksfest sowie die Thunder Days müssen damit abgesagt werden", heißt es in einem Statement seitens der Stadt.