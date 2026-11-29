i Heino winkt bei der Präsentation seiner "Deutschland-Schokolade" am 29. August 2025 in Köln seinen Fans zu. (Archivbild) APA-Images / dpa / Rolf Vennenbernd "Woher soll ich das wissen?" YouTube-Sperre: Heino verteidigt NS-Marschlied-Strophe Nach der Sperre seines Musikvideos zu "Erika" wehrt sich Heino gegen Kritik. Von der Beliebtheit des Liedes bei Rechtsextremen habe er nichts gewusst. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um Heinos neuen Song "Erika" geht in die nächste Runde. Nachdem YouTube das Musikvideo des 87-jährigen Schlagerstars wegen eines Verstoßes gegen die Richtlinien zu Hassrede gesperrt hatte, verteidigt der Sänger nun in einem Interview mit der deutschen "Bild" seine umstrittene Neuaufnahme.

Heino wehrt sich gegen die Vorwürfe und beruft sich auf die künstlerische Freiheit. Er lasse sich von keiner "Gesinnungspolizei" vorschreiben, welche Lieder er singen dürfe.

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Heino wehrt sich gegen Vorwürfe

Dass das Marschlied der Wehrmacht in rechtsextremen Kreisen beliebt ist, habe der Schlagerstar nach eigenen Angaben nicht gewusst. "Woher soll ich das wissen?", fragt Heino.

Mit dem rechten Milieu habe er nichts zu tun, er bewege sich auch nicht in diesen Kreisen. Vielmehr versteht sich der 87-Jährige als Bewahrer deutscher Volkslieder.

Diese Strophe sorgt für Wirbel

Für seinen neuen Song "Erika (Auf der Heide)" übernahm Heino die erste Strophe eines Marschlieds aus der NS-Zeit. Darin geht es um eine Blume namens Erika, Bienen und den süßen Duft des Heidekrauts.

Der Liedtext selbst enthält keine nationalsozialistischen Parolen. Umstritten ist das Lied vielmehr aufgrund seiner Geschichte: Es wurde 1938 vom deutschen Komponisten und NSDAP-Mitglied Herms Niel veröffentlicht und von der Wehrmacht als Marschlied verwendet. In Heinos Neuaufnahme wurde die Marschmusik durch moderne Techno-Klänge ersetzt.

Musikwissenschaftler übt Kritik

Der Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs sieht die Neuaufnahme kritisch. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur warnt er davor, historisch belastete Propagandamusik ohne entsprechende Einordnung neu aufzulegen.

Moderne Versionen von "Erika" würden bereits seit mindestens zehn Jahren im Internet kursieren. Das Lied werde sowohl in Neonazi-Kanälen als auch in völlig unpolitischen Videos verwendet.

Heino droht mit rechtlichen Schritten

Der Schlagerstar hatte bereits angekündigt, juristisch gegen die YouTube-Sperre vorgehen zu wollen. Auch TikTok hatte einen Ausschnitt des Musikvideos gelöscht, nachdem dieser innerhalb weniger Stunden Hunderttausende Aufrufe erreicht hatte.

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Ob YouTube die Sperre wieder aufhebt, ist offen. Heinos Manager teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur inzwischen mit, dass sich der Sänger nicht weiter zu der Debatte äußern wolle.