Vor 17 ' YouTuberin schlägt in Video auf ihren Hund ein

Dieses Prank-Video hätte Brooke Houts wohl lieber nicht hochgeladen. (Video: Twitter/Wibbitz/20 Minuten)

In einem Video schleift die 20-jährige Brooke Houts ihren Dobermann umher und schreit ihn an. In den sozialen Medien wird ihr Tierquälerei vorgeworfen.