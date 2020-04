Zahl der Corona-Fälle in NÖ stieg wieder drastisch an

Zwei Tage lang machten äußerst positive Entwicklungen Hoffnung, jetzt ist die Zahl der Neu-Infektionen vor allem im Waldviertel stark gestiegen.

Derzeit gibt es in Niederösterreich 2.284 bestätigte positive Corona-Fälle (Stand Sonntag, 8 Uhr). Das bedeutet einen Anstieg von 71 Infizierten binnen 24 Stunden. Eine äußerst ernüchternde Zahl, zumal zuletzt täglich weniger Fälle zu vermelden waren. Von Freitag auf Samstag waren es gar nur 21 neue Erkrankte gewesen Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich laut Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes auf 15.267 (Stand 7.30 Uhr). Sie blieb in den vergangenen Tagen immer in etwa gleich.Die meisten neuen Fälle hat mit Abstand das Waldviertel, das zu Beginn der Krise lange verschont geblieben war. Drei neue Fälle in Gmünd, fünf in Horn, 13 in Waidhofen an der Thaya und 19 in Zwettl bedeuten, dass weit mehr als die Hälfte der Neu-Infektionen (40 von 71) im Waldviertel getestet wurden.Alle anderen neuen Fälle betrafen Bezirke rund um das Waldviertel. Im Süden und Osten des Bundeslandes gab es indes keinen einzigen neuen positiven Fall in den vergangenen 24 Stunden.Das einzig Positive an den aktuellen Zahlen: Die Zahl der Toten ging stark zurück. Von Samstag auf Sonntag waren es "nur" zwei Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Weit weniger als zuletzt und insgesamt nun 62. Der NÖ Sanitätsstab vermeldete außerdem insgesamt 1.010 wieder genesene Personen, am Samstag waren es noch 951.Es handelt sich bei den beiden bislang letzten Todesopfern um eine 80-jährige Frau sowie um einen 93-jährigen Mann, die beide im Amstettner Landesklinikum ums Leben kamen. Beide litten an Vorerkrankungen.