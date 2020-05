Zahl der Corona-Kranken in Wien erneut gestiegen

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Wien ist in den letzten 24 Stunden gestiegen. Auch die Zahl der Virus-Toten ist gewachsen.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.Mit Stand Freitag (8.00 Uhr) sind in der Bundeshauptstadt 2.664 Erkrankungen bestätigt. Damit ist die Zahl in den letzten 24 Stunden erneut gestiegen. Am gestrigen Donnerstag waren es noch 2.654 Corona-Fälle.Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 141. Die Todesfälle waren ein 89-jähriger und ein 78-jähriger Mann sowie eine 87-jährige Frau.1.992 Personen in Wien haben das Virus besiegt und sind wieder genesen. Die Gesundheitshotline 1450 hat 666 Anrufe entgegengenommen.Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.