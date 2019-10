Deutscher hatte längsten Zahn der Welt im Mund

Ein Mediziner aus Offenbach am Main hat einen bizarren Weltrekord aufgestellt. Er hat einem seiner Patienten den bisher längsten menschlichen Zahn gezogen.

Nein, es handelt sich nicht um den Reißzahn eines Tigers, er stammt auch nicht von einem Vampir. Dieser Zahn ist durch und durch menschlich. Der hessische Zahnarzt Max Lukas weiß dies aus erster Hand, denn er hat das Monsterexemplar schließlich direkt aus dem Mund eines seiner Patienten gezogen.Ganze 37,2 Millimeter misst das Prachtstück, das nun Einzug ins Guinness-Buch der Rekorde hält. Der Zahn aus Offenbach übertrumpft den bisherigen Rekordhalter aus Indien um einen halben Millimeter.Gezogen wurde der Zahn bereits Anfang September 2018, wie Lukas und seine Kollegen in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins " Swiss Dental Journal SSO " berichten. Eine Woche vor dem Eingriff hatte sein Patient Mijo Vodopija, ein 63-jähriger Deutscher mit kroatischen Wurzeln, unter schlimmen Schmerzen die Praxis aufgesucht. Grund dafür war eine Entzündung im Oberkiefer, ausgelöst durch einen Eckzahn.Schon auf dem Röntgenbild zeigte sich, dass es sich dabei um einen richtigen Brummer handelte: "Er war unglaublich lang. Das war schon erstaunlich", erinnert sich Lukas. An eine Behandlung war gar nicht zu denken, der Zahn musste schnellstmöglich operativ entfernt werden – und das äußerst behutsam, denn er drohte zu zerbrechen.Doch die Operation verlief erfolgreich. Am Ende waren sowohl Arzt als auch Patient froh, den Rekord-Zahn ihn ihren Händen zu halten. Für den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde war aber noch allerhand Papierkram notwendig. Nach einem knappen Jahr war es dann aber amtlich: Es ist der längste menschliche Zahn der Welt.