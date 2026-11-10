i Elektrische und manuelle Zahnbürste pixabay.com Forscher entwickeln Neuheit Zahnbürste tötet Karies mit Strom Eine neuartige Zahnbürste erzeugt beim Putzen Strom und tötet so über die Hälfte aller Kariesbakterien ab - ohne Akku oder Batterie. Von Technik Heute 10.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 3000 Jahren versuchen Menschen, ihre Zähne mit Werkzeugen zu säubern. Am Prinzip hat sich wenig geändert: Der Belag auf den Zähnen, in dem sich Kariesbakterien vermehren, wird durch mechanischen Druck beseitigt. Das hält aber meist nicht lange.

Forscher der Peking University haben nun eine Zahnbürste entwickelt, deren Borsten aus einem speziellen Kunststoff namens PVDF bestehen. Dieser erzeugt beim Bürsten durch den piezoelektrischen Effekt elektrische Ladungen und reaktive Sauerstoffmoleküle, die Bakterien schädigen.

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Laut heise.de töteten die elektrischen Borsten im Labor 52,8 Prozent der Kariesbakterien ab. Bei herkömmlichen Nylon-Borsten waren es nur 9,3 Prozent. Noch beeindruckender: Bei Parodontitis-Bakterien lag die Abtötungsrate sogar bei 78 Prozent.

Studie mit 115 Freiwilligen

Das Team führte auch eine Studie mit 115 Freiwilligen durch, die alle Zahnfleischentzündungen oder Karies hatten. Nach drei Monaten gingen bei den Nutzern der PVDF-Bürsten Plaque, Zahnfleischentzündung und Zahnfleischbluten deutlich zurück.

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Die Wissenschaftler nennen aber selbst Einschränkungen: Es wurde nur mit herkömmlichen Nylon-Zahnbürsten verglichen. Vergleiche mit elektrischen oder Schallzahnbürsten stehen noch aus. Ob und wann die Piezo-Zahnbürste zu kaufen sein wird, ist noch völlig offen.