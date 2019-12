Teile deine Bilder und gewinne mit etwas Glück 50 Euro für die Geschenkekassa!

Anna Chiara am Weihnachtsmarkt

Mit Punsch, Süßigkeiten und Vorweihnachtsstimmung locken jetzt wieder Adventmärkte in ganz Österreich – für unsere Leserreporter ist das die perfekte Gelegenheit für eine Fotosafari. Neben kulinarischen Leckerbissen bieten die Weihnachtsmärkte dank abwechslungsreichen Lichtverhältnissen, Dampf, Rauch, Feuer und jeder Menge spannender Motive alles, was das Fotografenherz begehrt.Siehst du das auch so? Dann zeig uns deine schönsten Fotos vom Adventmarkt. Teile sie einfach in der-App oder sende sie per Mail an. Mit etwas Glück wird dein Foto in der Print-Zeitung abgedruckt und wir bedanken uns mitbei dir.