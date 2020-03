Zeitumstellung naht – Das macht sie mit dem Körper

Am 29. März wird wieder einmal die Zeit umgestellt. Dabei wird die Uhr um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt, wir verlieren also eine Stunde Schlaf. Das hat auch Auswirkungen auf unseren Körper.

So groß die Freude bei vielen im Oktober ist, wenn man an einem Sonntag länger schlafen kann, so ernüchternd ist jener Sonntag im März, an dem die Uhren wieder vorgerückt werden. In nicht einmal zwei Wochen ist es wieder soweit, dass die Sommerzeit gilt.Wir erklären dir jetzt schon, welche Auswirkungen das auf unseren Organismus haben kann. Laut einer aktuellen Studie erhöht Schlafmangel das Risiko eines Herzinfarktes um 25 Prozent.Die Zeitumstellung ist übrigens nicht von jetzt auf gleich ohne Folgen für den Organismus. Bis zu einer Woche lang kann es dauern, bis wir uns an den neuen Rhythmus gewöhnt haben. Welchen einfachen Trick du anwenden kannst, um die Störung des Schlafrhythmus zu umgehen, erfährst du im Video oben.