Zielgerade: Wie viel Geld die Parteien in FB steckten

Auf den letzten Metern wurde der Wahlkampf noch einmal besonders hart für die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, Neos und der Liste Jetzt. Der blaue Obmann Norbert Hofer musste sich etwa mit der Spesen-Affäre um seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache und starkem Fieber herumschlagen.Und: Die Parteien steckten nochmal Geld in Facebook-Werbung. Hier eine Übersicht der Ausgaben in den sieben Tagen vom 20. bis 26. September.Die Facebook-Seite der Volkspartei selbst pumpte laut Facebook-Transparenzdatenbank keinen Cent in Werbung, die Fanpage des Spitzenkandidaten Sebastian Kurz hingegen 14.306 Euro. Das ist im Vergleich mit manchen Mitbewerbern noch wenig.Die Sozialdemokraten ließen sich die Webung ihrer Chefin Pamela Rendi-Wagner im letzten verfügbaren Zeitraum 26.323 Euro kosten. Auf der Seite der Partei selbst kamen noch einmal 6.759 Euro dazu.Seitdem Heinz-Christian Strache durch das Ibiza-Video aus dem politischen Leben geworfen wurde, gibt die FPÖ kein Geld mehr auf seiner einst sehr erfolgreichen Facebook-Page aus. Statdessen fließt das Geld nun zu den Seiten des neuen Parteichefs Norbert Hofer (53.275 Euro) und seines Stellvertreters Herbert Kickl (4.607 Euro). Die FPÖ-Seite warb mit 25.379 Euro.Mit Rückenwind aus dem guten Ergebnis bei der EU-Wahl und der Fridays-for-Future-Bewegung dürften die Grünen am Sonntag ein gutes Ergebnis einfahren. Die Partei warb mit 28.319 Euro auf Facebook, die Seite von Bundessprecher Werner Kogler gab 3.699 Euro aus.Beate Meinl-Reisinger schlägt ihre erste bundesweite Wahl als Spitzenkandidatin für die Neos. Für ihre Facebook-Seite gingen 13.699 Euro an den US-Konzern, die Partei selbst zahlte für die eigene Seite nochmal 3.211 Euro.Am sparsamsten agierte die Partei des Ex-Grünen Peter Pilz. Die Seite des Nationalratsklubs gab 2.261 Euro aus, die Fanpage von Pilz wurde mit 4.173 gesponsert.