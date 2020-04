Zu viele Ausflüge: Hier werden Parkplätze gesperrt

Weil das Wetter zu viele zu Ausflügen verleitet, will LH Thomas Stelzer jetzt Maßnahmen setzen. Vor allem im Salzkammergut soll Auswärtigen die Parkmöglichkeit erschwert werden.

Weitere Einschränkungen

Der Tagesausflugs-Tourismus nimmt mit dem zunehmend warmen Wetter gerade in den Ferienregionen Oberösterreichs zu. Insbesondere das Salzkammergut war bereits am vergangenen Wochenende stark betroffen.Deswegen ordnet das Land OÖ jetzt zusätzliche Maßnahmen für die Salzkammergut-Gemeinden an.Einerseits soll es vor allem im Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen-Region verstärkte Polizeikontrollen für Ausflugsgäste geben. So will man große Menschenansammlungen in diesen Gebieten verhindern.Andererseits sollen eben auch dort die Parkmöglichkeiten für Tagesausflugsgäste durch die Landesstraßenverwaltung "limitiert" werden, wie LH Thomas Stelzer in einem Brief an die betroffenen Bürgermeister angeregt hat. Die Maßnahme greift bereits mit Donnerstag, 2. April.Von den Einschränkungen im Bereich der Landesstraßenverwaltung betroffen sind:· Langbathsee (Ebensee)· Offensee (Ebensee)· Gosausee und Umgebung (Gosau - 5 Parkplätze)· Almsee (Grünau)· Mondsee (Loibichl)· Irrsee (Zell am Moos)· Irrsee (Tiefgraben)· Attersee (Litzlberg)· Traunsee (Bräuwiese, Traunkirchen)„Ähnliche Maßnahmen können jederzeit – wenn notwendig - in anderen Regionen Oberösterreichs zum Einsatz kommen", so LH Thomas Stelzer.Das Land OÖ wird weiters allen Gemeinden Musterplakate und -flugblätter als Grafikvorlagen zur Verfügung stellen, mit denen sich die Gemeinden an ihre Bürger sowie an Ausflügler wenden und verstärkte Bewusstseinsbildung betreiben können. Die Mottos dieser landesweiten Kampagne lauten „Fahr nicht fort. Spazier' im Ort." bzw. „Bleib gesund. Bleib im Ort."Auch die touristischen Beteiligungen der OÖ Landesholding werden das Parkplatzangebot und den Zugang zu Wanderwegen ab 2. April stark einschränken. Dies umfasst die Parkplätze der OÖ Seilbahnholding in Ebensee am Feuerkogel, Obertraun-Krippenstein und Gosau-Hornspitzbahn genauso wie in Hinterstoder, bei der Wurzeralm und am Kasberg.