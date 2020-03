Zu viele Besucher! Erstes Strandbad wird abgeriegelt

Das Strandbad Podersdorf am Neusiedler See ist für Spaziergänger ab sofort gesperrt. Am Wochenende hatte es einen wahren Ansturm der Besucher gegeben.

Trotz der Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus in Österreich zieht es viele Menschen weiterhin ins Freie. Auch das Strandbad in Podersdorf am Neusiedler See war am vergangenen Wochenende bei Temperaturen um die 20 Grad gut besucht - zu gut!Wegen des großen Besucheransturms des Strandbads zieht Bürgermeisterin Michaela Wohlfart nun die Reißleine. Ab sofort ist das Strandbad Podersdorf nämlich für Spaziergänger gesperrt, berichtet der "ORF".Laut Wohlfart sei das Strandgebiet regelrecht überrant gewesen, viele Besucher seien auch von außerhalb gekommen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und habe die Menschen darauf hingewiesen, genügend Abstand zu halten.Die Mehrheit der Besucher hätten zwar Verständnis gezeigt und sich an die 1-Meter-Abstand-Regel gehalten, dennoch habe es auch einige Uneinsichtige gegeben. Aus diesem Grund habe man sich nun dazu entschlossen, das Strandbad zu sperren.Wie lange die Sperre genau dauern wird, steht noch nicht fest, heißt es in dem Bericht. Der Campingplatz und die Mobilheimsiedlung waren bereits zuvor gesperrt.