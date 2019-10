Zum Start gab's Bleistifte, Blumen und Buttons

Zu Beginn der neuen Legislaturperiode gab es für die Abgeordneten allerlei Geschenke. "Heute" hat den Parlamentariern genau aufs Revers geschaut.

Auch wenn's im Parlament mitunter wie in der Volksschule zugeht: Zum Start in die neue Legislaturperiode gab's am Mittwoch für die Abgeordneten keine Schultüten.So ganz ohne Einstiegsgeschenk ging's aber doch nicht: Während sich die ÖVP-Abgeordneten über dezente Buttons (natürlich in Türkis) freuen durften, schmückten sich die SPÖ-ler mit roten Nelken.Weniger floral diesmal die FPÖ: Statt der gewohnten blauen Kornblumen gab's rot-weiß-rote Fahnderl fürs Revers. Die Neos steckten sich drei Bleistifte in – eh klar – Rosa an, die Grünen trugen hingegen Topfpflanzen spazieren. Die scharfzüngige Sigrid Maurer bekam Chilis.