Zwei junge Feuerteufel schmorten vor Gericht

Vom nahe gelegenen Spielplatz aus beobachteten zwei 17-jährige, wie das Feuer sich ausbreitete, das sie gelegt hatten.

Gefährliche Brandstiftung

Die 17-jährigen Wiener Freunde Chris und Tom (Namen geändert) hatten im Jänner den Keller ihrer Wohnhausanlage in der Sahulkastraße in Favoriten in Brand gesetzt.Sie warfen glimmende Zigaretten in verschiedene Abteile, dazu Zeitungspapier und andere brennbare Gegenstände. Zehn Bewohner waren daheim. Verletzt wurde niemand, weil die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort war.Aus dem Spiel mit dem Feuer wurde am Mittwoch für die Brandstifter Ernst: Die Jugendlichen, vertreten durch Top-Anwalt Philipp Winkler, wurden am Landesgericht zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt."Wenn sie über 18 Jahre alt gewesen wären, hätten ihnen bis zu zehn Jahre Gefängnis gedroht", schloss Richter Georg Allmayer.(red)