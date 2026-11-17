i Vermisst den keiner die zwei Black Beautys? ©Pfotenhilfe Tierische Wiederholungen Wurden hier zwei Kater auf einmal ausgesetzt? Zwei junge Kater wurden in Mattighofen offenbar ausgesetzt und von einem Finder zur Pfotenhilfe gebracht. Nun wird nach ihren Besitzern gesucht. Von Heute Tierisch 17.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Letzte Woche wurden zwei offenbar ausgesetzte Kater zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht. Ein Finder hatte die Tiere mehrere Tage lang in seinem Garten in der Mattigstraße in Mattighofen im Bezirk Braunau beobachtet. Zunächst dachte er, sie würden den Nachbarn gehören. Als sich die Kater zum Schlafen in einen Karton zurückzogen, kontaktierte er schließlich die Pfotenhilfe und übergab die Tiere in deren Obhut.

„Die beiden schwarzen Kater haben noch alle Milchzähne, sind also noch kein halbes Jahr alt und daher auch noch nicht kastriert. Wer kennt die beiden und kann uns sagen, wem sie gehören? Das Aussetzen von Tieren ist mit bis zu zwei Jahren Haft strafbar.“ Johanna Stadler Geschäftsführerin Pfotenhilfe

Es handelt sich vermutlich um Geschwister. ©Pfotenhilfe

Wer kennt die zwei feschen Burschen?

Das Aussetzen von Tieren ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt und sollte nicht einmal als letzter Ausweg in Betracht gezogen werden. Falls du die zwei hübschen Burschen kennst, kannst du dich auch gerne anonym bei der Pfotenhilfe in Lochen melden.

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Sachdienliche Hinweise werden über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at erbeten.