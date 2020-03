27.03.2020 14:39 Zwei weitere Corona-Tote in Melk und Amstetten

Das Landesklinikum in Amstetten. Bild: Daniel Schreiner

Am Freitag forderte das Corona-Virus die Todesopfer 15 und 16 in Niederösterreich. In Amstetten verstarb eine verhältnismäßig junge Frau.