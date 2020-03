Zweiter HIV-Patient wahrscheinlich geheilt

Ein Mann aus London soll der zweite Mensch überhaupt sein, der von seiner HIV-Infektion geheilt werden konnte. Das melden nun nun dessen Ärzte.

Für immer frei von HIV?

Rund 30 Monaten nach seiner Therapie ist Adam Castillejos Körper endlich frei vom Human Immunodeficiency Virus (HIV).Seine Genesung gibt den weltweit rund 37,9 Millionen Infizierten nun Hoffnung. Der heute 40-Jährige wurde allerdings nicht durch die ihm verabreichten HIV-Medikamente geheilt, sondern durch eine Stammzellentherapie, die er zur Behandlung einer Krebserkrankung erhalten hatte. Das berichten die behandelnden Ärzte im Fachjournal "The Lancet HIV" Die Stammzellen stammen von Spendern, die ein ungewöhnliches Gen besitzen, das sie vor dem Virus schützt. Mit der Transplantation wurden Castillejos eigene Abwehrkräfte mit denen der Spender geboostet. Seither konnte in seinen Zellen keine aktiven HI-Viren mehr festgestellt werden."Ich möchte ein Botschafter der Hoffnung sein und verhindern, dass sie glauben, dass ich auserwählt wurde", schilderte Castillejos gegenüber der "New York Times". "Es ist einfach passiert. Ich war einfach am richtigen Ort zur vermutlich richtigen Zeit."Der "Londoner Patient" Castillejos ist der weltweit zweite Mensch, der HIV auf diese Weise besiegen konnte. 2011 hatten die Ärzte beim sogenannten "Berliner Patient" Timothy Brown erstmals Erfolg mit ihrer Methode. Auch er wurde dreieinhalb Jahre nach der Therapie als geheilt angesehen.Obwohl die Ergebnisse der Nachfolge-Studien positiv stimmen, dauert die Forschung aber noch an. Ob Castillejos und Brown wirklich geheilt werden konnten, oder die Infektion doch wieder ausbricht, kann aber nur die Zukunft zeigen.