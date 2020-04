Zweites Maskengeschäft auf Mahü eröffnet

Binnen kürzester Zeit eröffnete ein zweites Maskengeschäft auf Wiens größter Shoppingmeile. Der Kampf um die Kunden beginnt.

Auf der Mariahilferstraße Nummer 95 war früher ein 'Dunkin Donuts'-Shop, später wurde es zu einem von zahlreichen CBD-Geschäften. Seit Donnerstag steht vor dem Geschäft ein großer weißer Schutzanzug, mit aufgeblasenen blauen Handschuhen. Er lädt zum Eintritt in den Masken-Shop.Vor dem Eingang steht der Name in weiß auf einem gelben Schild geschrieben "www.deinschutz.at". Sofort erinnert der Name, der auch hier auf einen Online-Shop verweist, an das Maskengeschäft, dass erst vergangene Woche für Schlagzeilen und für lange Einkaufsschlangen gesorgt hat."Ich war noch nicht in diesem anderen Shop, aber ich glaube die Preise orientieren sich dort nach Würfeln", sagt die Mitarbeiterin vor Ort, Ursula Bussek (44), wenn man sie nach der Konkurrenz fragt."Wir spezialisieren uns auch auf Kinder. Wir haben Stoffmasken für Kinder, die sie auch bemalen können", erklärt die Dame. Im Shop findet man Masken - aus Stoff, einfache Masken oder FFP2-Masken. In ihrem Shop locken vor allem "Nimm zwei, Zahl eins"-Angebote. Eine FFP-2 Maske kostet rund 4,20 Euro und drei Stück 11,90 Euro. "Die Textilstifte können Kinder auch benützen um Muttertagsmasken zu malen", ergänzt die Verkäuferin.Vor allem das Gesichtsivisier um rund 23,90 Euro sei ein Topseller. "Für die Kunden ist es nicht so asozial, wie die Masken", betont sie. Das Plexiglas wirke also freundlicher,als der Stoff vor dem Mund. Dies sei vor allem im Handel ein großer Vorteil. Ihre Kunden seien Händler aus der Umgebung. Soeben habe ein Nagelstudio die komplette Ausrüstung bei ihnen bestellt. Eine absolute Neuigkeit sei auch das kleine Desinfektionsgel - für die Handtasche um 12,90 Euro.