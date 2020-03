Zwiebellook: Das musst du fürs Layering wissen!

Das Wetter gibt uns derzeit kalt-warm. Und damit sind wir auch die ganze Zeit beschäftigt das richtige aus dem Kleiderkasten hervorzukramen. Doch es gibt Tricks mit denen man nicht friert oder überhitzt.

In der Früh ist es windig und regnerisch, zu Mittag kommt dann die Sonne hervor und brennt ordentlich, am Abend friert man auf dem Weg nach hause. Schnupfen, olé!Doch es gibt auch coole Möglichkeiten, wie man den Layering-Look in den Alltag integriert. Und das Gute gleich vorweg: Man muss nicht unbedingt neue Sachen kaufen!Aus- und anziehen ist für den Zwiebel-Look bei den unterschiedlichen Tagestemperaturen Um und Auf! Deswegen auf dünne Materialien zurückgreifen. Die verschiedenen Schichten halten sogar besser warm als eine einzelne dicke Schicht.Es gibt ein tief ausgeschnittenes Shirt, das man dann doch lieber nicht bei frostigen Temperaturen anziehen möchte? Kein Problem! Einfach einen Rollkragen-Pulli darunter anziehen. Sollte es dann doch zu heiß werden, kann man das Shirt darüber ausziehen.Wer einen knuffigen Oversize-Pulli hat, der kann diesen perfekt über ein Chiffon-Sommerkleid kombinieren und dazu Jeans mit Biker-Boots anziehen. Wirkt nicht nur lässig, ist auch noch herrlich warm und gibt dem Pulli einen märchenhaften Touch.