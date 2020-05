Zwischen Teenagern und Mann (61) flogen die Fäuste

Prügelei auf offener Straße in Schwechat: Drei Teenager und ein 61-Jähriger gingen aufeinander los, die Polizei musste einschreiten.

Tumultartige Szenen in der Braustadt: Am Samstag gegen 15 Uhr eskalierte in der Bahngasse nahe des Bahnhofs in Schwechat (Bezirk Bruck) ein Streit, zwei serbische und zwei österreichische Staatsbürger waren sich in die Haare gekommen.Drei Teenager (14, 15 und 15) und ein 61-Jähriger prügelten sich auf offener Straße, alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen.Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, die schließlich schlichten konnte. Die Hintergründe, warum die Beteiligten aufeinander losgingen, waren vorerst noch unklar, das Quartett wurde angezeigt.