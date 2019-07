Für Profit aus China trägt Maverick eine neue Jacke

Wer in Hollywood an einem Blockbuster bastelt, muss mit einem Auge auf den internationalen Markt schielen. Die Ticketverkäufe in den USA machen längst nicht mehr den Löwenanteil des Ertrags aus. Von den knapp 2,8 Milliarden, die "Avengers: Endgame" einspielte, kamen laut "Box Office Mojo" etwa nur schlappe 850 Millionen aus den Vereinigten Staaten.

In Hinblick auf die globale Vermarktung hat der ferne Osten mittlerweile Vorrang. China verspricht den größten Profit und will daher umschmeichelt werden. Genau darauf scheint nun auch "Top Gun: Maverick" abzuzielen.

Im Rahmen der Comic-Con wurde der erste Trailer des Action-Sequels vorgestellt. Nicht nur Maverick (Tom Cruise) ist seit seinem ersten Einsatz im Jahr 1986 sichtlich gealtert, auch seine berühmte Fliegerjacke hat einen Wandel durchgemacht.

Wo früher die Flaggen von Japan und Taiwan prangten, sind nun Symbole zu sehen, die nur farblich an die früheren Motive erinnern. Die Flaggen wären in China auf wenig Gegenliebe gestoßen und wurden angeblich aus diesem Grund entfernt.

"Top Gun: Maverick" will aber nicht nur chinesische Zuschauer in die Kinos locken, er wurde auch von einem chinesischen Unternehmen mitproduziert. Tencent Pictures, der Film-Zweig des Internet-Giganten Tencent, steuerte Gelder bei und könnte sich damit ein Veto gegen Tom Cruise' alte Jacke erkauft haben. Die "Top Gun"-Macher hielten sich bislang mit einem Kommentar zur Outfit-Causa zurück.

"Top Gun: Maverick" startet im Juli 2020 in den Kinos.

