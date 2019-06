Drei Explosionen bei "Bond"-Dreh: 1 Verletzter

Erst im Mai hatte sich Daniel Craig bei einem Stunt in Jamaica so schwer, dass die Dreharbeiten zum neuen "James Bond"-Film verschoben werden mussten.

Nun gab es schon wieder einen Unfall am Set, diesmal in London in den Pinewood Studios: Mehreren Medienberichten zufolge hatte ein Mitarbeiter einen Stunt mit einem Feuerball testen wollen. Die Folge: Drei aufeinanderfolgende Explosionen. Mehrere Teile des Filmsets wurde zerstört, zudem hatte sich ein Crew-Mitglied verletzt. Daniel Craig war offenbar nicht vor Ort.

Auf der offiziellen "James Bond"-Twitter-Seite heißt es: "Während der Dreharbeiten zum neuen 'Bond 25' verursachte eine geplante durchgeführte Explosion Schaden an der Außenseite des Gebäudes, indem der 007-Streifen gedreht wird. Es gab keine Verletzungen am Set, jedoch erlitt ein Crew-Mitglied außerhalb des Gebäudes eine kleinere Verletzung."

