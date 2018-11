People's Choice Awards: "Avengers" räumt ab

Der aktuelle Teil der "Avengers"-Reihe aus dem Hause Marvel wurde zum besten Film und zum besten Actionfilm des Jahres gekührt. Scarlett Johansson holte außerdem den Award für die beste weibliche Schauspielerin.

In der Überkategorie "TV" machte sich die beliebte Fantasyserie "Shadowhunters" zum großen Gewinner. Sie gewann in den Kategorien Beste Show, bester männlicher und bester weiblicher Hauptdarsteller.

Shawn Mendes, Nicki Minaj und BTS wurden für ihre musikalischen Leistungen ausgezeichnet. Auch Victoria Beckham durfte sich über einen Preis freuen. Sie wurde mit dem Fashion Icon Award bedacht.

People's Choice Awards: Kino

Film des Jahres

Avengers: Infinity War

Comedy Film des Jahres

The Spy Who Dumped Me

Action Film des Jahres

Avengers: Infinity War

Drama Film des Jahres

Fifty Shades Freed

Family Film des Jahres

Incredibles 2

Männlicher Filmstar 2018

Chadwick Boseman - Black Panther

Weiblicher Filmstar 2018

Scarlett Johansson - Avengers: Infinity War

Comedy Filmstar 2018

Melissa McCarthy - Life of the Party

Drama Filmstar 2018

Jamie Dornan - Fifty Shades Freed

Action Filmstar 2018

Danai Gurira - Black Panther

People's Choice Awards: TV

Show 2018

Shadowhunters

Comedy Show 2018

Orange is the New Black

Reality Show 2018

Keeping Up With The Kardashians

Drama Show 2018

Riverdale

Revival Show 2018

Dynasty

Competiton Show 2018

The Voice

Männlicher TV Star 2018

Harry Shum Jr. - Shadowhunters

Weiblicher TV Star 2018

Katherine McNamara - Shadowhunters

Drama TV Star 2018

Mariska Hargitay - Law & Order: Special Victims Unit

Comedy TV Star 2018

Jim Parsons - The Big Bang Theory

Daytime Talkshow 2018

The Ellen DeGeneres Show

Nighttime Talkshow 2018

The Tonight Show mit Jimmy Fallon

People's Choice Awards: Musik

Männlicher Künstler 2018

Shawn Mendes

Weiblicher Künstler 2018

Nicki Minaj

Gruppe 2018

BTS

Song 2018

BTS - Idol

Album 2018

Nicki Minaj - Queen

Musikvideo 2018

BTS - Idol

Tour 2018

Taylor Swift - Reputation Stadium Tour

People's Choice Awards: Pop Culture

Social Star 2018

Shane Dawson

Social Celebrity 2018

BTS

Comedy Star 2018

Kevin Hart

Game Changer 2018

Serena Williams

Beauty Influencer 2018

James Charles

Tierischer Star 2018

Crusoe, the celebrity Dachshund

Style Star 2018

Harry Styles

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)