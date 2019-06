Rapper will Helene Fischer nach Song-Flop retten

Capital Bra will Helene Fischer (34) endlich wieder zu einem Nummer-eins-Hit verhelfen!

Umfrage Wie gefällt euch der Song von Helene Fischer? Gefällt mir nicht, deutsche Songs kann sie viiiel besser singen.

Echt schön! Ich find's toll, dass Helene auch mal auf Englisch singt.

Hab ich mir nicht angehört. Ich bin kein Helene Fischer-Fan.

Ich war früher ein Fan von ihr. Aber sie hat sich so verändert ... das Lied gefällt mir auch nicht.

Auch dem 24-jährigen Deutschrapper ist die Nachricht, dass die neue Single der Schlager-Queen "See You Again" gefloppt ist, natürlich nicht entgangen - "Heute.at" berichtete.

"Mach Feature mit Samra oder Bratan"

Dem Wahlberliner tut das offenbar so leid, dass er Helene in seiner Instagram-Story ein Angebot macht: "Mach doch Feature einfach mit Samra und dem Bratan und schon sieht die Welt ganz anders aus."

Ob der Bratan aber damit Erfolg hat? Die letzten fünf Anfragen für eine Zusammenarbeit hat die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin jedenfalls alle ausgeschlagen.

Capital Bra



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)