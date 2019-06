Fans machen Wendlers Laura bei Live-Talk fertig

Momentan ist Wendler kaum allein anzutreffen. Am Donnerstag machte er für seine Fans einen Live-Talk auf Instagram, beantwortete Fragen für seine Follower. Die waren wenig begeistert als auch Laura mit im Bild war.

Wendler (47) sprach darüber, dass er und seine um seine um 19 Jahre jüngere Freundin, seit sie zusammen sind, viele böse Kommentare bekommen hätten. Das sie für sie "ziemlich schlimm", denn die Fans sind beim Schimpfen nicht zimperlich.

"Peinliche Live-Schaltung"

Leider bekam er auch auf den Live-Talk wenig positives Feedback. "Sie versaut jedes Interview/Post von dir, wenn sie den Mund aufmacht. Vielleicht sollte sie mal Sprechtraining nehmen", ätzte ein User. "Was für eine peinliche Live-Schaltung", kommentierte jemand anderer. Falls Laura groß rauskommen will, hat sie wohl den falschen Weg eingeschlagen. Bei Wendlers Fans ist der Zug abgefahren. Sie sei noch ein Kind und dränge sich in den Vordergrund, meinen die Fans, die Wendler gern für sich allein hätten.

Auch Wendler kommt schlecht weg

Aber auch ihm hat die Live-Schaltung Sympathien gekostet. "Schlimm, wenn ein Mann sich wie ein Kind vor der Kamera benimmt nur weil seine angebliche Freundin noch ein Kind ist und sich so verhält", wirft Wendler jemand vor. Außerdem motzten die Fans, dass sich ihr Star nur jene Fragen herauspickte, die er benatworten wollte.

Kinder erst in 3 Jahren

Zumindest in einem Punkt beruhigte Wendler seine Fans. Mit Kindern wollen die beiden noch warten, bis die 18-jährige Laura 21 ist. Jetzt ist sie einmal zu ihm in die USA gezogen.

"Stunde Null": Laura zeigt (fast) alles, egal ob Fans wollen oder nicht

Der Live-Talk sollte Werbung für Wendlers soeben erschienenes Album "Stunde Null" machen. Schon die Teaserfotos im April zeigten "Trockensex" zwischen Wendler und Laura und sorgten für Wirbel.

Wendler im Rippstrickunterleiberl, Laura als sexy Mechanikerin

Nun ist Wendlers neues Album "Stunde Null" da und damit auch das vieldiskutierte Video zum Song "Einer liebt immer mehr". Wendler singt von der Liebe und treibt sich im Rippstrickunterhemd zwischen Autoreifen herum. Laura darf in einer mehr als knappen abgeschnittenen Jeans ein Motorrad polieren und ihre Po-Backen in die Kamera strecken.

Als Wendler dann im Truck vorfährt wird klar: Sie soll eine super-sexy Mechanikerin sein. Bewaffnet mit ihrem Putztuch bückt sie sich über die offene Motorhaube des Trucks bücken. Werkzeug kommt keines ins Spiel. Das kann sie mit ihrem überlangen Fingernägeln wahrscheinlich nicht angreifen.

Auch, dass sie es nicht schafft, das Putztuch in die Hosentasche zu stecken, lässt sie nicht unbedingt besser ausschauen. Warum sich Wendler nicht einen zweiten Take leistete und die Szene nochmal drehen ließ, ist unverständlich. Er tut seiner Laura damit keinen Gefallen.

"Stunde Null" von Michael Wendler ist ab sofort im Handel.





