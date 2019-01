Die Ameisen fanden aus Evelyns Kopf nicht raus

Evelyn ist sich sicher: "2019 wird für mich das schlaue Jahr. Ich werde Bücher lesen, ich werde Schach spielen und studieren gehen." Was ist da bloß passiert? Evelyn will sich fortbilden. Die anderen finden das toll. Aber bei dem Käse, den sie ihr zum Teil auftischen, fragt man sich schon, ob sie die richtigen Ansprechpartner sind.

Beide mussten zittern, die Zuschauer bevorzugten Gisele, Tommi muss gehen. (Bild: RTL) Beide mussten zittern, die Zuschauer bevorzugten Gisele, Tommi muss gehen. (Bild: RTL)

Goethe "ein bisschen anders mit Frauen ... nicht?"

Als die Sprache auf Goethe kommt, meint Evelyn: "Schiller und Goethe waren die besten… äh, Dichter damals, der Welt. Und der Goethe, der war so ein bisschen anders mit Frauen… nicht?" Peter: "Nee, der stand auf Frauen." Evelyn: "Frauenheld…" Peter: "Ja, kann man sagen."

Evelyn: "Ich liebe dich Yotta"

Bastian Yotta kommt ihr mit seinem "Miracle Morning"-Geschwafel: "Push! Das pusht dich! Bamm! In der Früh' raus und die Energie ist high. Der ist so geil, der 'Miracle Morning'." Evelyn: "Hast du dir das selbst ausgedacht?" Bastian: "Ja!" Evelyn: "Krass! Cool! Mega!" Bastian: "Nicht Mega, Yotta! Mega ist das zweit niedrigste und Yotta ist das Höchste!" Evelyn: "Heißt Yotta wirklich irgendetwas?" Bastian: "Ja, pass auf: Das metrische System, es ist eine Maßeinheit. Nach Kilo kommt Mega, dann kommt Giga. Das allerhöchste im metrischen System ist Yotta!" Evelyn: "Das heißt, Yotta kommt aus dem Mathematischen?" Bastian: "Genau!" Evelyn: "Wie krass ist das denn?" Bastian: "Wenn du zu deinem Freund sagst, ich liebe dich unendlich, dann sagt du ja auch nicht ich liebe dich zwei…" Evelyn: "Also könnt ich sagen, ich liebe dich Yotta?" Bastian: "Genau." Evelyn: "Krass. Ich liebe dich Yotta."

Dr. Bob rückt mit der großen Spritze an

Bei der Dschungelprüfung wird Evelyn weinerlich und sudert wegen ihrer Wimpern. Fünf Kandidaten müssen ihre Köpfe in eine Plexiglasbox stecken, die mit grünen Ameisen gefüllt ist. Sie halten tapfer durch, doch nur drei der fünf werden die Krabbelviecher auch wieder los. Bei zwei "Gladiatoren" haben sich die Ameisen in die Ohren verirrt und kommen nicht mehr raus. Um Leila und Evelyn muss sich Dr. Bob kümmern. Und der rückt mit eine Riesen-Spritze an.

Überraschung: Gisele darf bleiben, Tommi muss gehen

Der Tag im Dschungelcamp endete mit einer Überraschung. Tommi und Gisele saßen auf dem Schleudersitz. Dauer-Heulsuse Gisele traf es nicht. Stattdessen muss Tommi gehen, der ausgerechnet an diesem Tag die Camper zum Lachen brachte. Ob Tommi wohl seine rechtlich bedenklicher Sex-Talk zum Verhängnis wurde? Noch ist nicht sicher, ob RTL nicht verklagt wird, weil der Alf-Sprecher den vollen Namen seiner besten Sexpartnerin nannte. Die Frau war zuhause in Deutschland gar nicht begeistert.

Alle Fotos zu den Dschungelprüfungen und die weiteren Diskussionen am Lagerfeuer finden Sie oben in der großen Fotoshow.

LIVE-Ticker

Wir tickern bis zum bitteren Ende: Alle Infos, Intrigen und Peinlichkeiten - Den LIVE-Ticker zum großen Dschungelcamp-Finale 2019 am Samstag, den 26. Jänner ab 22 Uhr findet ihr HIER.

"Alles Gehirnamputierte!": Klo-Krise bei Dschungelcamper Curry-Chris, dem die Ameisen in den Arsch kriechen, Bastian Yotta erzählt Märchen über seine Haft

Ein Känguru-Schwanz versetzt Evelyn in Panik

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

Dschungelcamp 2019 - Die Kandidaten

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp

So viel verdienen die Stars im Dschungelcamp 2019

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)