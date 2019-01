"Alles Gehirnamputierte! Hab die Schnauze voll"

Anfang Dezember saß Bastian Yotta für eine Nacht in U-Haft. Am Flughafen von Frankfurt klickten die Handschellen – Verdacht auf Steuerhinterziehung. Der selbsternannte Millionär wurde nicht müde, über Klo und Einrichtung zu jammern.

"Das fickt dich schon richtig!"

Im Dschungelcamp nutzt er die ruhige Nacht mit Evelyn allein am Lagerfeuer, um ihr von seinem traumatischen Erlebnis zu berichten. Die Blondine vom Dienst hört mitfühlend zu, ist aber nicht die Einzige, die ihre Lauscher spitzt. Bastian erzählt auch, wie Paparazzi über ihn hergefallen seinen und ein Foto von ihm in Handschellen gemacht hätten. "Paparazzi. Die waren überall. Irgendjemand von der Polizei hat wahrscheinlich die "Bild-Zeitung" angerufen. Das fickt dich schon richtig!“ Evelyn: "Wie nennt man noch mal den Spruch: Was dich nicht härter macht, macht dich stärker!"

"Da siehst du doch schon, dass er ein Lügner ist"

Am nächsten Tag sitzen Chris und Sandra in der Früh zusammen. Chris hat das Gespräch am Lagerfeuer belauscht. "Ich habe mit seinem Manager telefoniert, der hat mir die ganze Story erzählt. Die "Bild" war nicht da. Ich bin dahin gefahren, sagt der Manager, und habe mit einem Handy die ganzen Fotos gemacht und habe die an die Zeitung geschickt. Und er erzählt, die Paparazzi haben Fotos gemacht. Da siehst du doch schon, dass er ein Lügner ist."

"Die werden mich alle hassen, aber das ist mir scheißegal"

Auch sonst hängt er Haussegen schief im Camp. Gisele muss schon wieder zur Dschungelprüfung (siehe Fotoshow oben). Anfangs sieht es noch so aus als würde sie sich anstrengen, doch sie schafft es nicht einmal bis ganz in die Höhle. Dann sieht sie eine fette Spinne – und zieht den Schwanz ein. "Was werden deine Mitcamper sagen?", fragt Moderator Daniel Hartwich, nachdem Gisele schon wieder nichts zu essen erspielt hat. Gisele: "Die werden mich alle hassen, aber das ist mir scheißegal."

Die Sonne geht im Osten auf? "Krass!"

Zum Schreien komisch wird es im Dschungelcamp, als Sandra versucht, Evelyn den Kompass zu erklären. Um den zu verstehen, muss man vorher eine Ahnung von Himmelsrichtungen haben. Sandra hat sich einer schweren Aufgabe angenommen. "Ach? Egal wo auf der Welt, im Osten geht immer die Sonne auf?" Sandra: "Ja und im Westen geht sie unter!" Evelyn: "Und was passiert im Norden?" Sandra: "Da passiert erst Mal gar nichts!" Evelyn: "Krass!"

Chris kriechen die Ameisen in den Arsch

"Ich brüll' gleich hier los. Das sind alles Gehirnamputierte. Ich habe die Schnauze hier rappelvoll. Ich bin hier nicht die Putzfrau, Leute. Hier sind die Scheißviecher am Arsch!“ Zurück bei den anderen redet der Currywurstmann lautstark Klartext: "Der Deckel hat zu zu sein! Ich habe mich gerade draufgesetzt und mir sind die Ameisen in den Arsch gekrochen. Der Currywurstmann kommt und der Klodeckel ist auf! Was soll die Scheiße?! Irgendeiner ist es halt und diese Person werde ich finden! Und dann gibt es Rambazamba!"



Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)