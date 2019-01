Gisele lässt Yotta bei Ekel-Prüfung alt aussehen

Wie schon am fünften Tag mussten die beiden auch an Tag 6 gemeinsam zu einer Dschungelprüfung antreten. Speziell für Gisele galt es, die 0-Sterne-Schmach wieder wett zu machen.

Diesmal wartet die sogenannte "Spülhölle" auf Bastian und sie. In einer Rutsche, über die sie mit Kuh-Urin, verrottete Tomaten, Mehlwürmer und andere Dinge vollgesaut wurden, mussten sie nach möglichen zwölf Sternen suchen.

Gisele besser als Bastian

Und zur Überraschung aller schnappte sich Gisele vier Sterne, während Bastian mit leeren Hände aus der Prüfung geht. Trotzdem will er danach mit seiner Partnerin abklatschen.

Die weigert sich aber und faucht ihn böse an: "Lass‘ mich! Ich weiß, dass ich das super gemacht habe – und du hast keinen geholt! Ich bin sauer, weil du mir die ganze Zeit irgendwie immer Mut machst und auf großen Macker machst! Du hast ne‘ Riesenhand und holst nicht mal einen Stern".

Chris verteidigt Bastian

Danach war er zurecht etwas empört und ärgert sich. Das änderte sich auch bei der Rückkehr ins Camp nicht, weil Gisele allen Kandidaten unter die Nase rieb, dass sie vier, Bastian allerdings keinen Stern errungen hat.

Zur großen Überraschung erhiet Yotta dabei Rückendeckung von Erzfeind Töpperwien. Der erklärte Gisele, dass es nicht fair ihrem Prüfungspartner gegenüber war, wie sie das Prüfungsergebnis im Camp kommuniziert hat. Daraufhin gab es von Gisele eine kleinlaute Entschuldigung bei Bastian.

Was sonst noch in der ersten Folge passiert ist, können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen.

Leila macht mit Penis-Spruch auf sich aufmerksam

Gisele blamiert sich bei lahmer Dschungelprüfung

